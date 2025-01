Anche nel Pordenonese si accende di luce e tradizione con i falò epifanici, simbolo di unione e speranza per il futuro. Conosciuti con nomi diversi – pan e vin, foghera, capon cavìn, pignarul – questi fuochi rituali coinvolgono tutte le comunità della Destra Tagliamento e delle aree circostanti. L’usanza, radicata nel folklore locale, si accompagna a momenti di convivialità, canti e gesti propiziatori che guardano alla direzione del fumo per trarre auspici sull’anno appena iniziato.

A Pordenone.

Sono centinaia i falò che stasera e domani illumineranno la provincia, ognuno con il proprio programma.

Domenica 5 gennaio si terrà il Panevin di Villanova presso il Centro sportivo comunale A. Lupieri, evento organizzato dalla Festa in Piassa. Alle 19.00 ci sarà l’apertura del chiosco con specialità gastronomiche e bar, alle 19.45 avrà inizio la tradizionale fiaccolata lungo le vie del quartiere e, a seguire, la tanto attesa accensione del falò. A tenere tutti col fiato sospeso ci penserà lo spettacolo di circo acrobatico del Duo Mamè. E a tutti i bambini la befana in persona consegnerà dei bellissimi regali. Il ricavato della serata sarà devoluto al comprensorio scolastico Pordenone Sud.

Un’altra occasione per trascorrere in allegria il 5 gennaio è il tradizionale Mega Pan e Vin della Comina, organizzato dall’Opera Sacra Famiglia e dall’Associazione Panorama presso il Villaggio del Fanciullo. Da quale parte andrà il fumo e quali saranno i pronostici per il nuovo anno? Lo si scoprirà alle ore 20.00 con l’accensione del grande falò, accompagnato dalle immancabili filastrocche che salutano la fine delle feste, da tanta musica, pinsa e vin brulè.

Da Cordenons a Zoppola.

A Cordenons, i falò si terranno in diverse località: al Pasch l’accensione è prevista per le 20, a Villa d’Arco alle 20.30, mentre a Sclavons la giornata inizierà alle 18.30 con una Messa nella chiesa di San Pietro, seguita dalla Marcia della Pace che si concluderà nell’area del falò, situata dietro l’oratorio. A San Quirino, il falò di Sedrano si accenderà alle 20.

A Porcia, il tradizionale falò epifanico avrà luogo alle 20 nel campo di calcio di via delle Risorgive. A Roveredo in Piano, il Capòn Cavìn organizzato dalla Pro Roveredo inizierà alle 19 con l’apertura dei chioschi in via Runces, seguita dalla sfilata con il sacro fuoco, in partenza da piazza Roma alle 19.30, e l’accensione alle 20.

A Zoppola, il falò nel capoluogo, in via Meduna, comincerà già nel pomeriggio con un aperitivo e dj set alle 16, mentre l’accensione è fissata per le 18.30. Sempre alle 18.30 sarà acceso il falò di Murlis, in via Casello. A seguire, gli appuntamenti di Ovoledo alle 19, della Casera de Cusan alle 20.15 e di Poincicco alle 20.30.

Dal Spilimbergo a Meduno

A Gradisca di Spilimbergo il falò si accenderà alle 20, nell’area adiacente al campo di bocce. A Barbeano, invece, l’appuntamento è previsto per domani alle 16 presso la scuola dell’infanzia, con un programma che include il lancio di palloncini, l’accensione del falò e l’arrivo della Befana.

A San Giorgio della Richinvelda, il percorso dei falò toccherà diverse località: Provesano, con accensione alle 18 in via Novella Cantarutti; Domanins alle 20 in via del Sole; Pozzo, sempre alle 20, in via Valvasone; e Cosa, dove il fuoco si accenderà alle 20.15 nel campo sportivo.

A Meduno, il falò epifanico Calìn Calòn, organizzato dalla Pro Meduno, sarà acceso questa sera alle 20. A Fanna, invece, il gruppo “Chei dal falò” propone un aperitivo alle 18 in via Circonvallazione, seguito dall’accensione del falò alle 20.30

Da Maniago a Sacile.

A Campagna di Maniago, il falò di quest’anno avrà un sapore amarcord: alle 20.30 verrà dato alle fiamme un’opera realizzata dagli abitanti di Vivina, che riproduce il celebre fungo della località, abbattuto nel 2023. A Maniagolibero, la festa prenderà il via alle 19 con l’apertura dei chioschi, seguita dall’accensione del falò alle 20.30. Sempre a Maniago, nell’area Violis, il fuoco sarà acceso alle 18.30.

A Grizzo di Montereale Valcellina, l’accensione del Fogaron Grand è prevista per le 19, nel piazzale di fronte all’ex asilo. I falò si accenderanno anche a Vivaro e Basaldella alle 20, mentre a Tesis l’appuntamento è alle 19.

Ad Aviano e Sacile, il Pancavin di Giais comincerà alle 19.30 con l’apertura dei chioschi, l’accensione alle 20.30 e l’arrivo della Befana alle 21.30. A Castello di Aviano e a Marsure, i Capan saranno accesi alle 20, stessa ora prevista per i falò di Sacile, Caneva e San Giovanni di Polcenigo, quest’ultimo nel campo parrocchiale.

Da San Vito a Chions.

A San Vito la foghera si svolgerà in località Canedo alle 18.50. A Ligugnana, nella località Pradis, l’appuntamento è fissato alle 20 con i canti alpini, seguiti dalla benedizione e dall’accensione del falò alle 20.30. A Rosa, nell’area festeggiamenti Pan Zal, il falò si terrà domani alle 18.30.

La foghera di San Giovanni di Casarsa inizierà alle 19.30 con una fiaccolata che partirà dalla sede degli alpini e si concluderà alle 20.30, quando sarà acceso il falò in fondo a via Runcis. A Cordovado, la foghera dei Casoni e degli alpini è programmata per le 20 in via Circonvallazione; a Saccudello l’accensione sarà alle 20.30, mentre a Suzzolins si aspetterà fino alle 21.

A Sesto al Reghena, il lago Paker si illuminerà alle 20.30 con una foghera organizzata dall’associazione La Fontana, dal club subacquei San Vito e da Via di Natale. A Chions, i falò saranno accesi a Villotta alle 20, a Taiedo alle 20.45 e a Basedo alle 20, preceduti dalla benedizione alle 19.30.

A Corva, l’accensione è prevista per le 20.30 in via Vittorio Alfieri, mentre a Fagnigola il Pan e Vin inizierà alle 20. A Prata, i falò saranno accesi a Ghirano e Santa Lucia al Borgo Passo alle 20, e a Villanova alle 20.30. A Pasiano, si accenderanno i fuochi nelle località di Pozzo, Visinale, Azzanello e Cecchini, tutti alle 20.

A Brugnera, sono previsti tre Pan e Vin: alle 19 nell’area impianti sportivi in via Del Mas, e alle 20 a San Cassiano e Tamai. A Pravisdomini, il falò si terrà in via Barco alle 20.15. A Fiume Veneto, i fuochi si accenderanno nel Quartiere Primo Maggio e a Pescincanna alle 20, mentre a Bannia l’appuntamento sarà alle 20.30.