L’Epifania del Tallero: l’antica tradizione di Gemona del Friuli

L’epifania del Tallero a Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli inaugura ogni anno nuovo con una delle sue manifestazioni più amate e radicate: l’Epifania del Tallero, un evento che celebra la collaborazione tra i poteri temporale e spirituale attraverso una suggestiva rievocazione storica. La manifestazione, che si svolge il 6 gennaio, unisce la commemorazione religiosa dell’Epifania del Signore con un momento simbolico di unità comunitaria, divenendo un simbolo identitario per i gemonesi.

La tradizione del Tallero.

Al centro della celebrazione c’è il Tallero, una moneta d’argento che il Sindaco di Gemona consegna all’Arciprete durante la solenne Messa del Tallero. Questo gesto simboleggia la concordia tra Comune e Chiesa, rafforzando il legame storico che ha contribuito a forgiare l’identità di questa cittadina friulana. Organizzato dal Comune di Gemona in collaborazione con la Pro Loco Pro Glemona e la Pieve di Santa Maria Assunta, l’evento coinvolge l’intera comunità, dai più piccoli agli anziani, unendo fede e tradizione.

Un Rito che affonda le Radici nel passato.

Le origini del Tallero risalgono probabilmente al Medioevo, quando il Friuli era sotto il governo del Patriarcato di Aquileia. La prima testimonianza documentata si trova nell’Archivio di Stato di Udine, dove si descrivono i rappresentanti della comunità portare offerte all’altare il giorno dell’Epifania. Successivamente, la tradizione del Tallero si consolidò, arricchendosi di significati simbolici e di dettagli storici, come l’adozione della moneta austriaca raffigurante l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, che divenne il simbolo della cerimonia.

Il corteo.

Uno dei momenti più emozionanti dell’Epifania del Tallero è il corteo , che parte da Palazzo Boton e accompagna il sindaco lungo la storica via Bini fino al Duomo di Santa Maria Assunta, capolavoro romanico-gotico e uno dei principali monumenti religiosi del Friuli. Dame e cavalieri, nobili e popolani sfilano in abiti d’epoca, ricreando l’atmosfera di un tempo passato.

L’Epifania del Tallero: un rito che si Rinnova di anno in anno.

Negli ultimi anni, l’Epifania del Tallero ha visto una crescente partecipazione, attirando non solo i cittadini gemonesi ma anche numerosi visitatori affascinati dalla bellezza e dal valore storico della cerimonia. Grazie alla dedizione del Comune e delle associazioni locali, questo evento continua a essere un’occasione unica per celebrare le radici culturali di Gemona, riaffermando il senso di appartenenza e solidarietà che caratterizza la comunità.

L’Epifania del Tallero non è solo una festa, ma un momento di condivisione e riflessione, un tuffo nelle radici profonde di una tradizione che rende Gemona un esempio di come storia, fede e comunità possano convivere in armonia.