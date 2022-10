La Fiera del lavoro Fvg l’11 e 12 novembre

Sono 80 le imprese pronte ad offrire 890 posti di lavoro per due giorni di colloqui. La 18esima edizione della Fiera del Lavoro Fvg segna un doppio primato: un nuovo record di aziende partecipanti, mai così tante nemmeno prima della pandemia, e anche la presenza di aziende straniere che hanno scelto l’evento di Udine per ricercare i profili professionali di cui hanno bisogno.

Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), la Fiera del Lavoro si riconferma l’evento più importante del nordest per l’incontro tra domanda e offerta occupazionale, capace di attirare anche i player esteri, l’unica ad avvenire, per il secondo anno consecutivo, sia in modalità digital, sia in presenza.

Venerdì 11 novembre è la giornata riservata ai colloqui online, mentre sabato 12 si torna in presenza con gli incontri one-to-one e i talk show al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Tra gli ospiti di questa edizione, ci sarà anche Paolo Bonolis che proprio il 12 novembre, salirà sul palco del Giovanni da Udine e verrà intervistato dagli studenti.

Come candidarsi? Per la fiera online è possibile registrarsi sul sito www.alig.it e caricare il proprio curriculum, scegliendo un massimo di 10 aziende a cui inviare la propria candidatura; i colloqui verranno effettuati online a partire dalle ore 9 in seguito ad una preselezione operata direttamente dalle aziende. Per l’evento in presenza, è disponibile sul sito ALig un apposito form di registrazione; in questo caso i colloqui sono liberi e senza alcuna preselezione.

Ecco i nomi delle aziende partecipanti:

Accenture, Acciaierie Bertoli Safau, AFG, Aldi, Alfa Sistemi, ALI Energia, Asem, Aspiag (Despar, Eurospar, Interspar), Auxiell, Axians, Beantech, Biofarma Group, Bluenergy, Bosch Freud, BRC Associati, Borvedani Group, Calligaris, Cgn, Chiurlo, Civibank, Codognotto, BCC Credifriuli, Dal Ben, Danieli, DBA Group, Deloitte, De Longhi Group, Dynatrace, Electrolux Professional, Eurofunk, Eurotech, Faber, Fantoni Group, Fincantieri, Pietro Fiorentini, Friul Intagli, Gallerini Hotels, Generali, Gesteco, Goriziane, G.I. Industrial Holding, Glp, Hidra, Innova, Idealservice, Innovators, Inrail, Intellitronica, Intertek, KPMG, Lakeside, LEF, Leonardo, Levia, Lidl, Lima corporate, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, MEP, Méthode, Metinvest, MM, Novo Nordisk, Oerlikon, Pietro Rosa TBM, Pittini, PMP, Quin, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Robor, Roncadin, SMS Group, Stroili, Taghleef Industries, Tecnest, Tecnocom (Progress Group), Umana, Work in Denmark, Veolia, Vistra.