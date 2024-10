Organizzata da Molino Rosenkranz, la rassegna propone 15 spettacoli da ottobre a marzo

Passo dopo passo, soddisfazione dopo soddisfazione, la rassegna Fila a Teatro è arrivata a 10 edizioni. Un traguardo importante per l’attività e l’impegno dell’Associazione Culturale Molino Rosenkranz, che in questo arco di tempo ha continuato a investire su uno dei suoi asset principali: il teatro per i giovani e i giovanissimi, che significa credere nell’immaginazione, nella bellezza e nelle emozioni: veri anticorpi o, se vogliamo, autentici super food, in una società complessa come quella attuale.

A credere da sempre nella validità del teatro come percorso educativo e di crescita sono, in primis, Roberto Pagura, fondatore e direttore artistico di Molino Rosenkranz, affiancato da Annalisa Chivilò, responsabile organizzativa e della gestione delle rassegne e dei bandi.

Pubblico sempre più ampio ed eterogeneo

“In questi anni, Fila a Teatro non ha solo consolidato rapporti e relazioni, ma ha esteso la geografia fisica, artistica e umana della rassegna, che via via è entrata in diversi teatri del territorio, raggiungendo un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo“, spiegano i curatori. “Abbiamo constatato con piacere di aver fidelizzato un pubblico intercomunale, anzi possiamo dire interprovinciale, che ci ha seguito in tutte le tappe. Un risultato che conferma il teatro non solo come strumento di crescita culturale ed emotiva, ma anche come momento di socializzazione, di inclusione e di promozione del territorio perché il teatro ha le sue ricadute”.

“Se siamo arrivati alla X edizione è grazie anche alle istituzioni (Regione FVG, Promoturismo FVG, Fondazione Friuli, Comuni di Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo e Zoppola), alle Associazioni, Enti e Aziende del territorio, alla Compagnie e agli artisti che hanno creduto nel progetto e sostenuto il nostro percorso. Proporre spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie, significa realizzare un percorso, un teatro vivo”.

Il calendario da ottobre a marzo

Dopo il successo dalla sezione estiva (…sotto gli alberi e nei parchi) con oltre 1.200 spettatori, ora la rassegna entra nei teatri dei comuni partner: da ottobre a marzo 2025, il programma conta 15 spettacoli domenicali con otto prime regionali e produzioni che hanno ricevuto premi e menzioni speciali. Appuntamento finale a sorpresa con Molino Rosenkranz per stupire, divertire e alimentare il piacere di andare a teatro.

Prima tappa il 13 ottobre a Fagagna

Si parte domenica 13 ottobre, alle 16.30, al Vittoria di Fagagna con la prima regionale di “Con la testa tra le nuvole” dei Fratelli Caproni (Lombardia). Lo spettacolo narra di due personaggi comici, Antonio De Colli e Gino Elica, legati dalla fantasia e dal sogno di volare. L’immaginazione permetterà loro di diventare piloti, esplorare il cielo, atterrare sulle bianche nubi e inventare paesaggi favolosi. L’amicizia fra i due, il contrasto fra i caratteri e le diverse personalità colorano la storia di mille sfumature, in un gioco clownesco sostenuto da concretezza e visionarietà, da poesia e ironia, in bilico fra sogno e realtà, in cui le due figure contenere il desiderio di fantasticare.

Al Verdi di Maniago il 20 ottobre

Un’altra prima regionale domenica 20 ottobre, sempre alle 16.30, al Verdi di Maniago, con “La vie est bulle“. In scena la compagnia Bubble on Circus (Emilia Romagna) per un viaggio poetico, non privo di momenti comici, che ci rammenta il vincolo indissolubile che unisce due persone, dalla giovinezza alla vecchiaia: la capacità di amare. Spettacolo di teatro gestuale, bolle di sapone, magia e teatro di figura che ci trasporterà tutti, dai bambini agli anziani, in un mondo senza tempo.

Lo spettacolo è preceduto (dalle 14.30 alle 16.00 nel Parco Rigutto, a due passi dal teatro Verdi) dal laboratorio esperienziale Ciclos!, curato dall’Associazione culturale 0432. Rivolto a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni e accompagnati, il laboratorio prevede la prenotazione entro il 16 ottobre.

Per maggiori dettagli, tutto il programma della rassegna, ingressi, prenotazioni con vivaticket e le promozioni “Teatro e Territorio” collegate al biglietto d’ingresso www.filaateatro.it