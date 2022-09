Film a 3,50 euro: ecco le sale che aderiscono a Cinema in festa in Friuli

Cinema a prezzo scontato anche in Friuli fino al 22 settembre

Anche in Friuli, si va al cinema a prezzi scontati. Anica e Anec, infatti, hanno lanciato un’iniziativa senza precedenti, Cinema in festa, che consente agli amanti della settima arte di potersi godere i film a 3,50 euro.

L’iniziativa durerà fino a giovedì 22 settembre ed è nata per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l’esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi.

Ma quali sono le sale che aderiscono a Cinema in festa? In Friuli, si può entrare a prezzi scontati al Visionario e al Centrale di Udine, al Cinema David di Tolmezzo e al The Space di Pradamano. In provincia di Pordenone, al Multisala Zero, al Manzoni di Maniago e all’Uci Cinema di Fiume Veneto. A Gorizia aderiscono il Kinemax, l’Uci Cinemas di Villesse e il Multiplex Kinamax di Monfalcone. Infine, a Trieste, l’Ariston, il Giotto, il Multisala Nazionale e The Space.

Tra i film proposti, L’immensità, di Emanuele Crialese con protagonista Penelope Cruz; Don’t Worry Darling con Florence Pugh e Harry Styles; Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, nonché Spider-Man: No way home nella nuova versione estesa.