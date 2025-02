“Fiume o Morte!” premiato con il Tiger Award al Festival di Rotterdam.

Fiume o Morte!, diretto da Igor Bezinović e prodotto da Erica Barbiani e Lucia Candelpergher per la friulana Videomante, ha conquistato il Tiger Award al 54° International Film Festival Rotterdam (IFFR), uno dei riconoscimenti più prestigiosi per il cinema indipendente. Il film, presentato in anteprima mondiale nella Tiger Competition, ha colpito la giuria per la sua originalità, la sua forza narrativa e la capacità di affrontare con ironia e profondità tematiche storiche di forte attualità. Il lungometraggio ha anche ottenuto il premio della critica internazionale, il FIPRESCI Award.

“Fiume o Morte! nasce da una profonda ricerca storica e dalla volontà di esplorare il passato per comprendere il presente. Ricevere il Tiger Award è un riconoscimento straordinario per tutto il team croato, italiano e sloveno che ha lavorato assieme con passione a questo film”, ha dichiarato Erica Barbiani.

Il documentario è stato sostenuto in regione dal Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Dopo Rotterdam, il film inizierà il suo percorso nei festival internazionali e sarà distribuito in Italia da Wanted Cinema a partire dal 17 febbraio.

Fiume o Morte! è stato prodotto da Restart, Croazia in co-produzione con Videomante e Nosorogi, Slovenia, con il supporto di Croatian Audiovisual Centre, Eurimages, Ministero della cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Slovenian Film Center, Film studio Viba Film Ljubljana, Media Programme of the European Commission, Croatian television – HRT, Slovenian television – RTV SLO, RE-ACT Co-Development Funding Scheme, City of Rijeka, City of Zagreb, Friuli Venezia Giulia Film Commission, ANGOA – PROCIREP, Croatian Film Directors Guild’, Veneto Film Commission (Fondo Location Scouting).