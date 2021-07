L’allarme truffa in Friuli.

Si presentano per le case e, con un trucco, provano a far firmare contratti di acquisto. Sale in questi giorni in Friuli l’allarme per una possibile truffa.

Molti, anche sui social, dichiarano di essere stati avvicinati da collaboratori di un’azienda di prodotti italiani per la casa che, con la scusa di fornire codici sconto per gli acquisti, fanno poi firmare un modulo di presa visione. E qui scatta l’inghippo, che oltretutto rischia di costare salato.

Il modulo, in realtà, sarebbe un vero e proprio contratto che impegnerebbe chi lo sottoscrive a pagare 9.000 euro di prodotti per i successivi tre anni. Da qui, l’invito a drizzare le antenne e a fare attenzione, rivolto soprattutto ai più anziani.

