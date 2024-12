Impianti fotovoltaici, contributi anche alle associazioni no profit

Contributi per il fotovoltaico anche alle associazioni.

Nuovi contributi per il fotovoltaico dedicati agli enti senza scopo di lucro sono stati approvati nell’ambito della legge di stabilità regionale. Il provvedimento, frutto di un emendamento presentato dal consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga Presidente, amplia le agevolazioni per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, ribadendo l’impegno dell’amministrazione regionale verso una politica ambientale sostenibile e solidale.

“Sono fondi che confermano la politica green attuata da questa amministrazione regionale, capace di generare effetti a lungo termine – ha dichiarato Di Bert -. Rappresentano anche un sostegno concreto per quegli enti senza fini di lucro che promuovono e realizzano attività di interesse generale”.

L’emendamento approvato prevede incentivi per associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio regionale, finalizzati all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica e impianti solari termici per immobili di proprietà, specificamente quelli classificati con categoria catastale B.

“Un provvedimento atteso, che dà una risposta concreta a un’esigenza manifestata dal mondo dell’associazionismo di promozione sociale che svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati – conferma Di Bert –, ma anche il proseguo di un percorso avviato nella direzione della transizione energetica, attraverso la sempre più capillare presenza di impianti di produzione da fonti rinnovabili”.

“Con questo emendamento si estende la platea dei beneficiari delle agevolazioni regionali per l’installazione di impianti fotovoltaici, integrando i canali contributivi esistenti con una nuova previsione, indirizzata alle associazioni senza scopo di lucro con sede legale o locale nel territorio regionale, che potranno presentare domanda per fabbricati aventi categoria catastale B. Particolare importante – conclude Di Bert –, per questa misura sarà prevista la possibilità di erogazione in via anticipata, a fronte di richiesta corredata da fideiussione bancaria o assicurativa”.