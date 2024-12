Medaglia d’oro per lo spumante Kremäun Brut di Cormons

Il Kremäun Brut della Cantina Produttori di Cormons premiato ai “50 Great Sparkling Wines of the World”.

Un nuovo riconoscimento per la Cantina Produttori Cormons, che questa volta eccelle con il suo spumante Kremäun Brut. Nel mercato del vino, gli spumanti italiani continuano ad essere fra i vini più apprezzati per le loro caratteristiche di facile beva, freschezza e leggerezza. Lo confermano i dati analizzati da Wine News, nonché i risultati del “50 Great Sparkling Wines of the World” 2025, il concorso giunto alla sua 15^ edizione firmato da “Wine Pleasures”, che si è svolto nei giorni scorsi nella zona vitivinicola del Penedes, in Catalogna, dove si produce il Cava, lo spumante simbolo della Spagna.

Nella categoria dedicata al Metodo Classico, su quattordici ori complessivi, ben quattro sono made in Italy, e solo uno arriva dal Friuli Venezia Giulia. Il Kremäun Brut della Cantina Produttori di Cormons si è distinto per la sua eleganza e finezza. Uno spumante Metodo Classico prodotto da Chardonnay e Pinot bianco, in percentuali che variano in base all’annata, dal perlage fine e dal profumo fruttato; secco, sapido, fragrante e persistente al gusto.

“Kremaun” è la traduzione tedesca di Cormòns – spiega il direttore generale Alessandro Dal Zovo –, una bollicina raffinata nata proprio per celebrare il territorio. Nella sua produzione, che annovera anche spumanti metodo Brut e spumati dolci, la Cantina si impegna esclusivamente su vini di alta qualità dalle caratteristiche peculiari. Recentemente, è stata premiata anche con le Quattro Viti AIS per l’eccellenza della Malvasia Doc Friuli Harmo 2022.