In Friuli ancora allagamenti e frane per maltempo.

Giornata di disagi in Friuli, a causa dell‘ennesima ondata di maltempo che ha colpito la regione con piogge abbondanti che hanno provocato nuovi smottamenti e allagamenti in vari comuni. Da tutto il giorno, i volontari della Protezione Civile del Fvg sono impegnati per monitorare e mettere in sicurezza il territorio, mentre si attende di vedere cosa porterà la notte, quando è previsto vento forte sulla costa con nuove mareggiate.

Nel pomeriggio, gli uomini e le donne della Pc sono intervenuti a Faedis, per un rio ingrossato che ha lambito una abitazione; a Moimacco, per una strada allagata; a Codroipo, in località Passariano, per l’allagamento di una abitazione e a Nimis, dove è stato chiuso il guado sul Cornappo.

A Faedis

A Grimacco è caduto un albero sulla strada mentre a Cordovado è stato necessario l’intervento di pulizia di una roggia, ostruita da una grande quantità d’erba trasportata dall’acqua, per consentire il normale deflusso.

A Cordovado

Via Ziracco, tra Moimacco e Remanzacco, ex provinciale 25, rimasta chiusa due ore nel pomeriggio di oggi per allagamento della sede stradale causa forti piogge. Alle 19, fortunatamente, la strada è tornata percorribile normalmente.

Tra Moimacco e Remanzacco

Alle 20 di oggi, 30 ottobre, si registrava a Savogna (Valli del Natisone), uno smottamento lungo la comunale che da Massaris conduce a Montemaggiore al km 5, a una distanza indicativa di circa 500 metri prima dell’abitato di Cepletischis, con parziale chiusura della strada. A causa del cedimento, grosso masso è finito sulla carreggiata comunque non ostruita completamente. Sul posto il sindaco, i volontari della protezione civile del comune, il tecnico del Comune che ha eseguito già un sopralluogo

A Tricesimo, invece, si è allagata via Boreatti, ex provinciale 105, mentre a Povoletto è stato transennato il ponte al confine con Nimis; transennato e sotto monitoraggio anche un altro ponte sul territorio comunale. Per quanto riguarda la Diga di Barcis è stata attivata la pre-allerta per rischio diga e rischio idraulico a valle.

Diversi allagamenti si sono registrati anche a Udine. Impressionanti le immagini del Torre a San Gottardo: di solito un letto di sassi, a causa delle abbondanti precipitazioni il torrente questa volta si mostra in una veste decisamente diversa.