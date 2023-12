La presentazione delle Frecce Tricolori.

Si è svolta ieri sera tradizionale presentazione della formazione acrobatica delle Frecce Tricoloti per la prossima stagione, svoltasi alla base militare di Rivolto. A fare gli onori di casa il comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, il tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Tante le autorità presenti, civili e militari, numerosi sindaci del territorio, il vicegovernatore Fvg, Mario Anzil e il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin.

“Abbiamo appena concluso – ha sottolineato Salvatore – una stagione da record con 17 esibizioni e 33 sorvoli, coincisa con il centenario dell’Aeronautica militare. Il prossimo anno sarà sicuramente altrettanto emozionante, considerando che la Pattuglia acrobatica nazionale ritornerà in Nord America dopo ben 32 anni. Non vediamo l’ora di stendere il nostro Tricolore sulle città americane e canadesi. Un ringraziamento speciale, infine, alle donne e agli uomini che, grazie al loro lavoro, anno dopo anno ci permettono di volare e di ripetere questa magia tricolore“.

La nuova formazione.

Nonostante sia previsto un solo innesto nella squadra, con il Capitano Emanuele Bernuzzi che volerà nel Pony 7, sono ben sette i cambi di posizione all’interno della formazione. Il Capitano Luca Pozzani, che nella scorsa stagione era in Pony 7, assumerà ora i comandi del Pony 2. Il Capitano Alessandro Sommariva, al Pony 2, occuperà la posizione di 2° Gregario Sinistro (Pony 4), mentre Simone Fanfarillo e Giovanni Morello si occuperanno rispettivamente di Pony 5 e Pony 8. Il Maggiore Oscar Del Dò, dal Pony 4, ricoprirà il ruolo di 2° Fanalino (Pony 9).

I ruoli di Pony 3 e Pony 6 saranno mantenuti dai confermati Capitano Leonardo Leo e Maggiore Franco Paolo Marocco. Il ruolo di solista sarà affidato al Maggiore Federico De Cecco.

Per i nuovi membri e i piloti che hanno cambiato posizione, sarà avviato un intenso addestramento di circa cinque mesi nei prossimi giorni. L’obiettivo è perfezionare le pratiche aerobiche nei nuovi ruoli in vista dell’esordio della pattuglia programmato per il 1° maggio.

Durante la cerimonia, il Comandante Salvatore ha inoltre ricordato l’importanza di questo momento speciale, dedicando un pensiero agli amici Alessio Ghersi e Vincenzo Varriale.

Inoltre, è stato anticipato il calendario degli appuntamenti per il 2024, con circa 80 esibizioni previste. La Pattuglia partirà dall’Italia nella prima decade di giugno e, da fine giugno a settembre, approderà in America, toccando le principali città statunitensi e canadesi, tra cui New York, Los Angeles, Sacramento, Ottawa e Philadelphia. Un’occasione unica per gli appassionati di aviazione del Nord America di ammirare lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori dopo oltre tre decenni di attesa.

Bordin: “Un futuro pieno di speranze e nuove sfide”.

“È un futuro pieno di speranze e di nuove sfide quello che sta per iniziare per le Frecce Tricolori – ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin – . Un 2024 che porterà uno dei simboli della nostra Regione nel mondo, grazie al primo tour nordamericano in programma la prossima estate dopo 30 anni di assenza. La Pattuglia acrobatica nazionale volerà infatti sopra Canada e States, riempiendoci d’orgoglio. Un sentimento che riecheggerà in tutto il Paese”.

“Un anno, quello che si sta concludendo, in cui la Pan – ha proseguito Bordin – ha affrontato anche momenti non facili, ma nel corso del quale con professionalità e abilità la formazione ha sorvolato l’Italia da nord a sud, celebrando i cento anni dell’Aeronautica Militare”.

“Guardiamo a questo 2024 ormai alle porte – ha concluso il vertice dell’Assemblea legislativa regionale – certi che, nonostante i tanti impegni, le Frecce Tricolori dedicheranno sempre spazio nel loro calendario a Grado e a Lignano, località che hanno sempre manifestato il loro affetto alla Pattuglia, portando sempre con sé un pezzetto di Friuli Venezia Giulia. Un grande in bocca al lupo, infine, ai nuovi elementi che si aggiungono alla squadra”.

Anzil: “Grande legame tra il Friuli e il volo acrobatico”.

L’intervento a Rivolto del presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin

“Una grande emozione partecipare, questa sera, alla presentazione della nuova formazione delle Frecce Tricolori e al nuovo poster della Pattuglia acrobatica nazionale edizione 2024, ricevendolo in dono: un omaggio prezioso per chi ha nel cuore la Pan, il Friuli Venezia Giulia e l’Italia”, ha commentato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil.

“Tra la nostra regione e il volo acrobatico c’è un legame storico – ha ricordato Anzil -. Da Ronchi dei Legionari partirono i legionari nella Prima Guerra Mondiale, per i voli su Vienna. A Campoformido nacque il primo volo acrobatico tra le due guerre e, da oltre 60 anni, qui a Rivolto ha sede la Pattuglia acrobatica nazionale“.