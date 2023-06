Tragico incidente a Pozzuolo del Friuli, chi è la vittima e cosa è successo

Vincenzo Varriale era residente a Pasian di Prato.

E’ Vincenzo Varriale, 27enne residente a Pasian di Prato, la vittima del tragico incidente di ieri sera a Pozzuolo del Friuli in via Petri, lungo la strada che porta a Carpeneto. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma sembra che il giovane abbia perso il controllo della sua moto, finendo contro una pianta prima di rovinare sull’asfalto bagnato.

Purtroppo, l’impatto è stato così violento che non gli ha lasciato scampo. I soccorritori del servizio sanitario 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista. La moto su cui viaggiava Varriale è stata completamente distrutta, testimoniando la violenza dell’incidente.

Vincenzo Varriale, originario della provincia di Caserta, lavorava come aviere e risiedeva a Pasian di Prato. La notizia della sua morte improvvisa ha scosso la comunità locale, lasciando amici e familiari in un profondo dolore. Il giovane viene descritto come una persona amata e rispettata, con un futuro luminoso davanti a sé. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano e amavano.