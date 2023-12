Investita da un’auto mentre era in bici, 73enne muore in ospedale

Maria Battistella era stata investita ad Azzano Decimo.

E’ morta il giorno dopo in ospedale Maria Battistella, 73enne investita da un’auto martedì 19 dicembre mentre si trovava in bicicletta ad Azzano Decimo. Un’incidente che apparentemente non aveva avuto gravi conseguenze per la donna, ma che poi si è trasformato in tragedia.

Tutto è accaduto martedì mattina all’incrocio tra viale Rimembranze e via Divisione Julia. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, un’auto che si stava immettendo in viale Rimembranze ha urtato la bicicletta della donna. Inizialmente, le condizioni della donna sembravano non destare particolare preoccupazione.

Maria è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza e trasportata all’ospedale di Pordenone, dove purtroppo ha perso il giorno successivo. Le circostanze della morte della 7enne sono ora al centro di un’indagine approfondita. Le autorità stanno cercando di comprendere i dettagli dell’incidente e stabilire se ci siano responsabilità da attribuire all’automobilista coinvolto.

Maria Battistella, vedova Contin, lascia dietro di sé una famiglia addolorata, composta da due figli, nuora e genero, quattro nipoti e una sorella. Ancora da fissare la data dei funerali.