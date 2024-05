Stefano Mauro, 58 anni, anestesista dell’ospedale di Udine, è morto a 58 anni.

Un grave lutto ha colpito il mondo della sanità a Udine: si è spento venerdì scorso il dottor Stefano Mauro, 58 anni, dopo una battaglia coraggiosa contro una malattia che gli era stata diagnosticata circa due anni fa.

Figlio d’arte, padre medico, nato e cresciuto nel cuore di Udine, Stefano ha ereditato dalla sua famiglia l’amore per la medicina. E dopo la laurea in Medicina ottenuta a Bologna, Stefano ha scelto di tornare a Udine per iniziare la sua carriera. Specializzatosi in Anestesia, ha dedicato oltre vent’anni della sua vita al Santa Maria della Misericordia, lavorando in sala operatoria e terapia intensiva.

In ospedale ha conosciuto l’amore della sua vita, Tiziana, anche lei anestesista, con cui ha condiviso gioie e sacrifici. Insieme hanno dato vita a una figlia, ora adolescente, che Stefano amava più di ogni altra cosa al mondo.

Martedì, alle 15.30, la città di Udine si riunirà per salutare Stefano. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo spirito vivrà per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averlo conosciuto.