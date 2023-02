I dati sulle iscrizioni alle scuole superiori in Friuli.

Secondo i dati sulle iscrizioni alle scuole superiori in Friuli, oltre la metà degli studenti della nostra regione sceglie il liceo e, in particolare, quello scientifico. Rispetto all’anno scorso, però, aumentano i giovani che optano per un istituto tecnico.

I numeri vengono dal sito del Ministero dell’Istruzione: in Fvg, il 52,5 per cento dei ragazzi ha deciso di frequentare un liceo per l’anno scolastico 2023/2024 (nell’anno precedente erano il 53,2 per cento). Di questi, il 13,2 si è iscritto allo Scientifico, il 10,8 allo Scientifico Opzione Scienze Applicate; solo il 3,5 invece predilige il Classico (in calo di oltre due punti rispetto al 2022/2023).

Aumentano, però, gli studenti che scelgono gli Istituti Tecnici: sono passati in un anno dal 36,3 al 37,3 per cento; in questo caso, il settore preferito è quello tecnologico (241 per cento degli studenti), che comprende diversi indirizzi tra cui Informatica e Telecomunicazioni (5,7 per cento), Costruzioni Ambiente e Territorio (3,5 per cento), Meccanica, Meccatronica ed Energia (3,3 per cento). Cresce di più, però, l’ambito economico cui si è iscritto il 13,3 per cento dei ragazzi (contro l’11,7 dell’anno precedente), la maggior parte dei quali all’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Infine, calano leggermente le iscrizioni ai Professionali, passati dal 10,5 al 10,2 per cento; qui, gli indirizzi che ottengono più consensi sono quelli della manutenzione e assistenza tecnica (2,4 per cento); Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale (1,8) ed Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (1,6 per cento).