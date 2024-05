Tarcento, incidente tra auto e bici.

Incidente stradale a Tarcento, in via Bernardia, nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 maggio. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, due bici si sono scontrate, per cause ancora da accertare, con un’auto che usciva da uno spiazzo.

Feriti i due ciclisti, ma non in pericolo di vita sono: stati portati all’ospedale di Udine uno in elicottero e l’altro in ambulanza. Sul posto, per ricostruire la dinamica, i carabinieri di Tarcento e la polizia locale.