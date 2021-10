Il friulano Follador in gara ai mondiali di panettone a Parma.

Nel gotha dei maestri della lievitazione e della pasticceria internazionale, Antonio Follador è l’unico friulano che raggiunge la fase finale della competizione che omaggia il lievitato italiano più famoso al mondo.

Trentacinque artigiani di fama nazionale e internazionale si sfidano per decretare il migliore panettone tradizionale artigianale. Tra questi, appunto, Antonio Follador, titolare dell’omonimo Forno di Pordenone, unico lievitista friulano impegnato nella semifinale di Panettone World Championship, in programma venerdì 22 ottobre all’Alma – la Scuola internazionale di cucina italiana a Parma. I primi venti classificati avranno accesso, poi, alla finale che si svolgerà domenica 24 ottobre ad Host Milano 2021.

I migliori panificatori e pasticceri del mondo.

La competizione, alla sua seconda edizione, è organizzata dall’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano. A partecipare sono i migliori panificatori e pasticceri, provenienti dall’Italia e dal mondo, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’eccellenza del panettone artigianale mettendo a confronto le diverse esperienze di chi produce questo dolce a partire dalla scelta del lievito madre fresco, ingrediente fondamentale e comune denominatore delle preparazioni in gara.

“La cultura del panettone artigianale negli ultimi anni si sta sempre più affermando – racconta Follador –. I clienti sanno riconoscere un buon panettone e danno sempre più valore agli ingredienti di qualità e alla lavorazione artigianale. Per questo sono felice di far parte dell’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano, così come sono molto felice di essere arrivato in semifinale al Panettone World Championship. È già motivo di grande vanto confrontarmi con alcuni dei professionisti più affermati in questo settore”.

(Visited 143 times, 143 visits today)