Friulano: arriva il primo esame per la certificazione linguistica

Regione, ARLeF e Uniud al lavoro per attuare il Quadro comune di riferimento del Consiglio d’Europa. Iscrizioni entro l’8 novembre.

C’è tempo fino all’8 novembre per iscriversi alla prima prova d’esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana. L’esame consentirà di ricevere la certificazione per il livello B (QCER), quello “intermedio”, secondo il quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue, scritta e parlata, adottato con Risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001, e che viene riconosciuto a livello internazionale per la valutazione delle competenze e capacità linguistiche.



In previsione di questo appuntamento, che sancisce un nuovo e importante passo per la tutela del friulano, l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana e l’Università degli Studi di Udine ha messo a punto una serie di strumenti grazie ai quali i candidati potranno trovare le simulazioni di prova d’esame per ognuno dei livelli previsti, gli esercizi e i testi di consultazione utili per prepararsi alla prove così come tutte le informazioni, tra cui il “Regolamento delle prove di certificazione della conoscenza della lingua friulana”. Nella stessa sezione del sito www.arlef.it, per consentire agli utenti di orientarsi nella scelta della prova di certificazione linguistica più idonea al proprio livello di competenza, è presente anche il link al test di autovalutazione messo a punto dall’Università degli Studi di Udine.



L’annuncio di questa significativa novità è stato fatto dall’ARLeF e dall’UniUd, in occasione di una conferenza stampa che si è tenuta il 24 ottobre, alla presenza di Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia; Roberto Pinton, rettore dell’Università degli Studi di Udine; Eros Cisilino, presidente dell’ARLeF. Sono intervenuti inoltre il prof. Gabriele Zanello, direttore del CIRF e William Cisilino, direttore dell’ARLeF. È stato rimarcato come la completa attuazione di tutte le fasi certificative consenta di realizzare quanto è definito anche per legge, contribuendo al progresso culturale, sociale ed economico del Friuli. Il percorso è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra Regione FVG, Università del Friuli e ARLeF.



Tutte le informazioni per iscriversi all’esame sono disponibili nell’Avviso pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito www.arlef.it. Alla prova saranno ammessi massimo 30 candidati, secondo l’ordine cronologico di ricevimento di regolare domanda di iscrizione da inoltrare ad ARLeF. La domanda andrà presentata, come detto, entro l’8 novembre, scrivendo esclusivamente a mezzo pec ad arlef@certgov.fvg.it