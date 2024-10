La dea bendata bacia due volte il Friuli: doppia vincita da 94 mila euro

Il Friuli registra una doppia vincita.

Questa volta, la dea bendata ha fatto due tappe: il Friuli infatti registra una doppia vincita, a Udine e a Bagnaria Arsa. Nel capoluogo friulano, un fortunato giocatore si è portato a casa oltre 74mila euro nel concorso di martedì 22 ottobre: come riporta Agipronews, vinti 74.250 euro in seguito ai numeri 7-17-67-77 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Ma la fortuna ha sorriso anche a Bagnaria Arsa: sempre nel concorso di martedì 22 ottobre del 10eLotto come riporta Agipronews, sono stati vinti 20mila euro in seguito a un “9” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto. Da segnalare anche una vincita da 6mila euro a Monfalcone, in provincia di Gorizia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,4 milioni di euro, per un totale di oltre 3,1 miliardi da inizio anno.