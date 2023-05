Friuli fortunato al Lotto.

Friuli-Venezia Giulia protagonista con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Trieste è stato centrato un terno secco (combinazione 5-23-51 sulla ruota di Venezia) da 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 469 milioni in questo 2023.