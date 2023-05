Giovanissimo classe 2006 arrestato dalla polizia di Trieste.

Beccato con l’eroina, tenta la fuga buttandosi in mare: giovanissimo arrestato. Nel pomeriggio di lunedì 22 maggio la polizia ha denunciato in stato di libertà un giovane nordafricano, classe 2006, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato di Villa Opicina, durante un’attività di controllo del territorio contro il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha effettuato degli accertamenti in viale Miramare nei confronti di tre giovani stranieri che si aggiravano da quelle parti. Durante il controllo di polizia, uno dei tre soggetti tentava di occultare qualcosa all’interno della bocca ma, una volta sorpreso, consegnava spontaneamente agli agenti tre involucri contenenti della presunta sostanza stupefacente.

Il soggetto, sottoposto a perquisizione personale, veniva poi trovato in possesso di un coltello a serramanico avente una lama di circa 8 cm. Pertanto il giovane tunisino, per opporsi al controllo, metteva in atto una serie di comportamenti ostili e si gettava in mare ma, grazie all’immediato intervento degli agenti, lo stesso veniva subito recuperato, assicurato e accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Dalle analisi della polizia scientifica la sostanza risultava essere eroina per un quantitativo complessivo di 3.19 grammi. Il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.