Va fare un saluto ai suoi cari al cimitero e le rubano in auto a San Leonardo

I furti nel Friuli, uno al cimitero.

Sono entrati dal garage per rubarle in casa. Il furto è avvenuto a Tavagnacco, a denunciarlo è una signora che vive in via Cormor e che ha riportato il tutto alla stazione dei carabinieri di Tavagnacco il 20 agosto. Le hanno forzato la serratura, anche se non si è sicuri di quando, perché la signora era assente dall’abitazione dal 13 al 19 agosto. Al suo ritorno non ha più trovato vestiti, gioielli e altri oggetti. In totale 9mila euro di refurtiva.

Stava invece invece facendo un saluto ai suoi cari defunti, la signora che è stata derubata il 21 agosto. Era dentro il cimitero di San Leonardo, aveva lasciato la macchina aperta, sentendosi al sicuro in quel luogo così sacro. Invece al ritorno il suo portafoglio con 140 euro era sparito.