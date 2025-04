È friulano il miglior aceto prodotto fuori dalla zona di origine

Un premio all’aceto prodotto dalla Trattoria da Nando di Udine.

C’è anche un po’ di Friuli nella ventesima edizione del Palio della Ghirlandina concorso dedicato all’Aceto Familiare di Qualità promosso dall’Associazione Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. e dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie.

Il riconoscimento per il miglior aceto prodotto fuori dalle zone di origine, che, come è noto, sono Modena e Reggio Emilia, è infatti andato ai titolari della “Trattoria da Nando”, i cui proprietari,dopo una visita nella città di Luciano Pavarotti ed Enzo Ferrari, si sono talmente appassionati alla tradizione dell’aceto balsamico da acquistare una batteria di botti che viene regolarmente gestita da esperti modenesi in trasferta e rifornita con mosto cotto proveniente da Modena Con impegno e dedizione sono riusciti a trovare il giusto microclima per mantenere inalterata la qualità del prodotto.

Un impegno che gli organizzatori del Palio hanno voluto premiare assegnando ai ristoratori friulani il premio di miglior aceto prodotto fuori dalla zona di origine.