In Friuli si recuperano i pignarui rimandati per il maltempo.

Ok, l’Epifania tutte le feste si porta via, ma molte Pro loco e associazioni che organizzano i pignarui hanno deciso la scorsa settimana di rimandarli a causa del maltempo. Ecco quindi, che in questo fine settimana si potrà vivere un “recupero” dell’Epifania in diversi paesi del Friuli, dalla bassa alla Collinare.

Partiamo da Udine: tutti e tre i falò previsti erano stati spostati (così come accaduto per la festa di Capodanno celebrata con un giorno di ritardo). Sabato 13 gennaio, saranno quindi recuperati quello di Baldasseria Alta (ore 17.30) e quello di Laipacco, dove alle 18 verrà proposta la 15esima edizione del Moto Pignarûl. Il giorno successivo, il 14 gennaio, toccherà a Godia alle 18.30 all’impianto sportivo Manente tra via Bariglaria e via Imperia, con spettacolo pirotecnico musicale ed estrazione della lotteria.

Nella bassa friulana, invece, sabato 13 alle 17.30 si recupera il falò di Galli di San Giorgio di Nogaro nel complesso sportivo Artico mentre alle 18 toccherà al Grande falò nei pressi di piazzetta della Fontana a Chiarisacco. Domenica 14, invece, toccherà al pignarûl di Scodovacca di Cervignano, con l’accensione alle 17 nella struttura di via Lino Stabile.

Anche a San Daniele si recupera il falò epifanico di Borgo Sacco, con appuntamento il 13 gennaio: alle 17 si aprono le cucine, alle 18 ci sarà la fiaccolata dei Re Magi coi bambini cui seguirà l’accensione della pira e lo spettacolo pirotecnico. Sempre sabato 13, sarà celebrata l’Epifania a Zompitta di Reana del Rojale nell’area dei festeggiamenti dove alle 18 arriverà la Befana con dolci per i bambini e mezz’ora dopo verrà acceso il falò.