Diminuisce il consumo di alcolici in Friuli

In Friuli diminuisce il consumo di alcolici: un dato che sfata il luogo comune che ci dipinge come grandi bevitori.

Certo, i dati dicono che siamo ancora sopra la media del Nord est e d’Italia, ma gli stili di vita stanno migliorando decisamente anche nel nostro territorio ed evidentemente l’aperitivo si fa più salutare.

Stando ai numeri della Regione Fvg, infatti, se nel 2020 il 44,7 per cento (la popolazione considerata è quella con più di 11 anni) consumava alcol fuori pasto (contro il 38,9 per cento nel Nord est e il 31,7 per cento in Italia), nel 2021 il numero è calato di oltre quattro punti percentuali, arrivando al 40,9 per cento. Una diminuzione superiore a quella registrata sia nel Nord est (calato di un punto e mezzo, arrivando a 37,3) sia nell’intero Paese (30,7 per cento). Il 72,1 per cento dei friulani, inoltre, consuma alcol fuori pasto meno di una volta la settimana (percentuale in aumento rispetto all’anno precedente). Infine, il 29,9 per cento dei corregionali non consuma alcol fuori pasto.

Se sul fronte alcolici si migliora, peggiora invece la questione del fumo: i fumatori sono il 17,6 per cento, meno della media italiana, ma più che nel 2020 quando erano il 14,7 per cento. Cresce anche il numero medio di sigarette consumate: da 9,7 a 11,1 al giorno.