Il Friuli si colora di rosa: la grande attesa per il Giro d’Italia

Il Friuli si prepara ad accogliere il Giro d’Italia.

Il Friuli si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del Giro d’Italia, la Mortegliano-Sappada. Alla vigilia le strade, i paesi e le montagne si stanno tingendo di rosa, colore simbolo della corsa ciclistica, in un’esplosione di decorazioni e festeggiamenti che testimoniano l’orgoglio e la passione dei friulani per questo evento sportivo.

Tantissime le decorazioni che stanno colorando le strade del Friuli, come il grande logo del Giro d’Italia a Sappada. Le strade sono già adornate di nastri, palloncini e bandiere rosa, mentre i negozi e le case espongono con orgoglio decorazioni a tema.

La Tappa.

Si parte da Mortegliano risalendo al valle del Tagliamento toccando San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli e Peonis. Dopo Tolmezzo inizia la successione di salite che porta all’arrivo. Passo Duron, Sella Valcalda e Cima Sappada da dove una breve discesa porta al traguardo. In salita e discesa si percorrono strade a carreggiata ristretta e caratterizzate da numerose curve.



Gli ultimi chilometri.



A circa 5 km si percorre in leggera discesa la ciclabile di Sappada a carreggiata leggermente più stretta della strada. A 2 km si svolta a destra e la strada si impenna (fino 10%) fino a entrare nel centro dove la pendenza continua attorno al 5% fino all’ultimo km dove la strada scende quindi per qualche centinaio di metri fino al rettilineo finale.