Giornata di lotta contro le fiamme sul Monte Cimadors: la situazione

E’ stata un’altra giornata impegnativa sul fronte della lotta all’incendio sul Monte Cimadors, a Moggio Udinese. Nel pomeriggio hanno operato tre elicotteri del Servizio aereo regionale della Protezione civile e due Canadair, che anche stasera sosteranno in regione.

Durante la mattinata i Canadair hanno utilizzato il lago di Cavazzo per il pescaggio, dove precedentemente ha operato l’Associazione ASD LifeGuard Academy per sgomberare il lago dai bagnanti. Nel pomeriggio, a causa di vento sul lago di Cavazzo, a seguito dell’autorizzazione ottenuta dalla Carinzia per l’attingimento al lago di Weissensee, sono proseguiti i pescaggi fino alle ore 17, come da indicazioni ricevute dall’autorità austriaca, che ha dato la possibilità di effettuare pescaggi anche per i prossimi due giorni. Sempre operativa la linea di attingimento di acqua di carico da vasche per gli elicotteri con i volontari AIB delle squadre comunali di protezione civile di Tarcento con il supporto di un funzionario della Protezione civile della Regione. Il vascone è sito nella frazione di Monticello.

Anche questa sera ci sarà uno stazionamento notturno dei Vigili del fuoco di Udine a presidio e sicurezza dell’abitato di Monticello, come per la notte precedente. L’estensione dell’incendio si è mantenuta all’incirca sui 450 ettari.

Gli altri incendi.

Incendio a Chiusaforte sul monte Piccolo Belepeit.



A seguito sopralluogo aereo di stamattina sull’incendio, il DOS comunica che l’incendio è bonificato e rimangono i volontari della squadra comunale di protezione civile di Pontebba in monitoraggio. L’estensione dell’incendio è di circa un ettaro.



Incendio nella zona di Lisert a Monfalcone



Nel pomeriggio è proseguita la bonifica dell’incendio con i volontari AIB delle squadre comunali di protezione civile di Faedis, Manzano, Monfalcone, Pulfero, San Pietro al Natisone, Trieste e CPV Muggia, questi ultimi hanno effettuato sorvoli con il drone sulla zona colpita dall’incendio, con il supporto di due funzionari della Protezione civile della Regione.