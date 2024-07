Giovani e imprese fanno innovazione per il bene comune

Si è svolta nella sede di Loading Future srl a Udine l’evento organizzato dall’ UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti intitolato “Giovani, impresa e innovazione per il bene comune” per la presentazione di due nuove realtà imprenditoriali che hanno deciso di sposare la filosofia che raggruppa l’associazione volta a promuovere la diffusione della dottrina sociale cristiana alle attività imprenditoriali: Giada Gervasi della Loading Future srl, azienda di servizio specializzata nell’organizzazione aziendale, nei processi, nell’efficientamento e nella human capital management in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane in un contesto contraddistinto dalla digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica che accompagna i nuovi paradigmi di Industria 4.0 e 5.0, Nicola Masolini e Ivan Prez, della RE49 srl di Gonars che ha applicato i concetti dell’economia circolare all’interno della produzione industriale della scarpe con lo sviluppo di prodotti high tech in grado di assicurare la perfetta rintracciabilità di un prodotto di alta gamma che fonda il proprio core business su politiche green e di recupero dei materiali diversificati.

L’evento moderato dal giornalista Daniele Paroni ha visto la partecipazione di mons. Guido Genero Vicario Curia arcivescovile di Udine che ha focalizzato il proprio intervento sulla necessità di porre al centro dell’attenzione l’uomo nonostante l’intelligenza artificiale costituisca la nuova frontiera della ricerca e dell’innovazione. La vera sfida sarà quindi quella di trovare il corretto equilibrio tra progresso e responsabilità, affinché il progresso tecnologico e digital-informatico porti benefici duraturi ed equità nella società. Molti gli astanti che hanno offerto il loro plauso e la loro attenzione anche delel delle altre associazioni che collaborano con UCID: AICA, Associazione degli ingegneri della povincia di Udine, Federmanager, l’associazione La Prora, ARCOM, Animaimpresa, ANPE, Alsi, Excol e il Liceo Don Milani. L’apertura e la conclusione dell’incontro è stata affidata rispettivamente al presidente e al vice presidente dell’UCID, Roberto Ronutti e Roberto Omenetti nonché al presidenti delle associazioni ormai consolidati partner degli eventi per il bene comune, La Prora e Aica, Raffaele Perrotta e Antonio Piva.