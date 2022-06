I vecchi ombrelloni e lettini delle spiagge di Lignano diventano delle scarpe

Le scarpe saranno presentate al Pitti di Firenze.

Dalla collaborazione tra la società Lignano Pineta spa e la RE49 di Gonars nasce una linea di scarpe prodotte con le vecchie tele colorate dismesse degli ombrelloni e dei lettini della spiaggia. Linea che sarà in presentazione al Pitti di Firenze dal 14 al 17 giugno.

“Un importante progetto di economia circolare per produrre una linea di scarpe da materiale riciclato – commenta Giorgio Ardito, presidente della Lignano Pineta –una produzione in grado di dare nuova vita alle vecchie coperture del materiale della spiaggia, protagonista di tante estati in Riviera“.

Era il 1949 quando a Gonars, Valentino Masolini riciclava tessuti e divise militari per farne delle calzature. Seguendo quel concetto di riuso e riciclo per dare nuova vita ai vecchi materiali, un anno fa il pronipote, Nicola Masolini, immagina la collezione Mare, pensata per chi ama i colori, realizzata con tessuti che arrivano dalle spiagge dell’Adriatico, trasformando ombrelloni, sedie a sdraio e lettini da spiaggia in sgargianti sneakers, prodotte artigianalmente.

