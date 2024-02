C’è anche Nonino alla mostra Identitalia the Iconic Italian brand dedicata ai più importanti marchi che hanno fatto e stanno facendo la storia del nostro Paese, inaugurata oggi a Roma a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa abbraccia 100 aziende per un totale di 113 marchi, dal settore dell’abbigliamento, all’arredamento, all’automotive e all’agroalimentare.

“Siamo felici e onorate che il Ministero del Made in Italy abbia voluto la nostra famiglia per rappresentare la Grappa e la sua storia a questa mostra. È un riconoscimento meraviglioso al nostro lavoro come distillatori. Qualche decennio fa la Grappa era considerata un prodotto grezzo, povero; oggi invece è il distillato che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. E tutto questo perché due distillatori friulani, i nostri genitori, Giannola e Benito Nonino, hanno deciso di andare contro l’usanza di distillare vinacce di uve bianche e rosse mescolate insieme, creando il 1° dicembre 1973 la prima Grappa Monovitigno della storia, la Picolit Cru Nonino. Speriamo che possa essere visto come un bellissimo esempio di come lavorare con impegno e passione renda tutto possibile, anche trasformare la Grappa da Cenerentola a Regina dei distillati” ha dichiarato Elisabetta Nonino alla cerimonia di inaugurazione.