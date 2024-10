Il film friulano su Grimoaldo conquista anche New York

Il prodotto documentaristico di Invicti Lupi “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” ha conquistato il premio “Honorable Mention” nella categoria documentari lungometraggi al festival cinematografico internazionale “New York Film & Actor Male Award” svoltosi negli scorsi giorni negli Stati Uniti. Si tratta di un nuovo importante riconoscimento internazionale che premia l’accuratezza e la qualità di divulgazione e narrazione espressa dal nostro lavoro sulla figura di Grimoaldo, personaggio illustre nato nel Ducato del Friuli che lasciò un segno profondo nella storia del Regno Longobardo del VII secolo.

Il “New York Film & Actor Male Award” è un festival online americano che fa parte del “Best Film Awards

– IMDb qualifying film”. L’anno scorso sono stati premiati film e sceneggiature di registi che sono stati selezionati successivamente per le nomination Oscar e BAFTA. Il processo di valutazione si concentra sulla progettazione tecnica, il concetto, la progressione drammatica, il tono, la sceneggiatura, il conflitto, il realismo, le esibizioni di recitazione e l’attenzione ai dettagli nel film. L’obiettivo della giuria è riconoscere talenti e passione, assegnando riconoscimenti ai migliori progetti cinematografici.

Sempre in questi giorni abbiamo conquistato anche la selezione ufficiale al festival cinematografico “Rome Prisma Film Awards”, in questo modo accederemo alla finale nella speranza di ottenere dei nuovi riconoscimenti. La soddisfazione è comunque di essere tra le selezioni finali in modo da poter far conoscere a un numero sempre maggiore di persona un pezzo della nostra storia passata.

Il totale dei riconoscimenti internazionali ora è pari a 33 riconoscimenti divisi in 13 primi posti, 7 menzioni speciali e 13 selezioni ufficiali. Speriamo che tutti questi riconoscimenti internazionali crescano ancora nei prossimi concorsi nei quali siamo iscritti e speriamo che ci consentano un’attenzione da parte della televisione italiana per una possibile programmazione televisiva nazionale. Ma soprattutto vogliamo fare luce e valorizzare aspetti della nostra storia che molto spesso la popolazione non conosce.

Il docufilm “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” è prodotto da Invicti Lupi, ha alla regia Sandra Lopez Cabrera, produttore esecutivo Matteo Grudina, le consulenze storiche ed archeologiche sono del dott. Michele Angiulli, del dott. Nicola Bergamo e del dott. Angelo Floramo, voce narrante di Danilo Leo Lazzarini, fotografia di Simone Vrech, riprese di Alessandro Galliera, tecnico audio Christopher Candotti, aiuto operatore Ferdinando Di Camillo, mixer Giacomo Barboni, musiche Ragnarök, dronista Stefano Marongiu.