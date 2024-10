Si frattura la caviglia durante l’escursione: soccorsa una donna a Lusevera

Tra le 14.30 e le 16.30 circa la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale hanno soccorso, attivati dalla Sores, una donna 55enne del Friuli collinare, infortunatasi durante una escursione.

La missione ha avuto luogo a 1190 metri di quota, lungo il sentiero con segnavia 739 che va a Casera Nischiuarch tra Passo di Tanamea e Sella Carnizza. È qui che la donna ha riportato, posando male il piede al suolo, una sospetta frattura alla caviglia.

A chiamare il Nue112 è stata una delle compagne di gita, che è scesa fino a Passo Tanamea per trovare rete telefonica e allertare i soccorsi. La terza componente è rimasta vicina all’infortunata, che non riusciva più a camminare. Sullo scenario è arrivato per primo l’elisoccorso regionale, che ha verricellato l’equipe sul posto, seguito dai soccorritori giunti via terra con il furgone lungo la pista forestale che raggiunge Casera Nischiuarch. Dalla casera i soccorritori sono scesi percorrendo il sentiero per una decina di minuti fino a raggiungere le due donne.

L’infortunata è stata portata via con il triangolo di evacuazione al verricello. L’altra donna , ha preferito non risalire a piedi fino alla casera, ma scendere a Passo Tanamea, dove attendeva la terza escursionista e dove avevano l’auto, è stata accompagnata da un soccorritore a piedi fin là mentre gli altri soccorritori scendevano lungo la strada con il furgone da Casera Nischiuarch.