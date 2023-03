Il progetto per potenziare la raccolta differenziata.

Imparare a fare la raccolta differenziata giocando online: è il nuovo strumento pensato da Net spa, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti di 57 Comuni del Friuli, per intercettare l’interesse e la curiosità soprattutto dei più giovani, ossia i cittadini di domani.

Con questo fine nasce “PlaNet – la fortezza della sostenibilità“, un mondo virtuale interamente in 3D e interattivo, disponibile direttamente e liberamente nel web, senza necessità di scaricare applicazioni. PlaNet, realizzato in collaborazione con la star up Simtech, si sviluppa in un ambiente virtuale ispirato a Piazza Grande di Palmanova, un perfetto esagono, cuore di una fortezza, che in PlaNet vuole essere quella della sostenibilità.

L’esagono plasmato e rimodellato riprende la forma del fiore, ognuno dei sei petali rappresenta le categorie principali della raccolta differenziata, dalla plastica alla carta, dal vetro all’organico, passando dall’indifferenziato fino al Centro di Raccolta. Ogni petalo del riciclo diventa un padiglione dimostrativo ma soprattutto informativo, proponendo agli utenti, che possono muoversi e interagire tramite avatar personalizzabili, videotutorial, approfondimenti, presentazioni e link utili di contatto, moduli di segnalazione, nonché spazi specifici dedicati ai Comuni e alle Scuole, riportando le attività principali di Net S.p.A.. Nel centro della piazza, trovano spazio i portali web storici netaziendapulita.it, net-education.it e tutte la pagine social aziendali.

Questa è la prima fase (già disponibile online) della rivoluzione nella comunicazione ed educazione ambientale della Net, prima in Italia ad usare un simile strumento, ma non è l’ultima: entro l’anno, infatti, l’intenzione è di “gamizzare” la piattaforma virtuale, con quiz e giochi interattivi su più livelli o interagendo con le undici Statue animate che circondano la Piazza. Giochi che garantiranno anche dei premi (si stanno valutando buoni o borse di studio in campo ambientale). La piattaforma, infatti, è implementabile: le vie radiali che convergono sulla piazza potranno diventare dei portali spazio-temporali che teletrasporteranno gli utenti avatar tra le montagne, in riva ad un fiume o alla laguna o, ancora, in altre città e territori simbolici del Friuli Venezia Giulia, così da diventare anche uno strumento di promozione e allo stesso tempo di salvaguardia del territorio e promozione di stili di vita sostenibili.

I giochi saranno adatti a tutte le età (con un’attenzione particolare ai ragazzi delle scuole) e consentiranno agli utenti di imparare facendo e di rendere propri i contenuti del percorso anche a livello personale. Anche in chiave “Metaverso” questa soluzione sarà già pronta per progettare e implementare attività che in un prossimo futuro saranno richieste dal mercato come ad esempio quelle di sportello virtuale.

“Abbiamo pensato ad un pianeta virtuale – ha spiegato la presidente Net spa, Luisa De Marco -, per comunicare con un’utenza che non è dedita agli usuali canali, quella dei più giovani. La raccolta differenziata è arrivata al 70 per cento in media nei nostri Comuni e al 74 per cento circa a Udine, sopra la media nazionale. Non possiamo però accontentarci: la nostra mission, infatti, è spingerla ancora di più per promuovere la sostenibilità economica e ambientale del sistema ed è per questo che dobbiamo intercettare i cittadini di domani”.

Il video.