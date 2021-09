L’escursionista che si è procurata una frattura in Friuli.

Una donna del 1965 di Spilimbergo è caduta scendendo da Casera Rest verso il Passo Rest, inciampando in un canale di displuvio della strada. Nell’impatto con la stessa cadendo faccia a valle si è procurata una probabile frattura al polso.

Per recuperarla è stato richiesto il supporto dell’elicottero della Protezione Civile, dal momento che ci sarebbe voluta circa un’ora anche per raggiungerla in auto dal passo. La donna aveva dei capogiri e non riusciva a camminare.

Sull’elicottero sono stati imbarcati tre soccorritori della stazione di Maniago che le hanno steccato l’arto.

