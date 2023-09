Schianto Frecce Tricolori, avviso di garanzia al pilota. Lui: “Penso solo alla piccola Laura”

L’incidente delle Frecce Tricolori a Torino.

La Procura di Ivrea, che porta avanti le indagini sull’incidente della Frecce Tricolori avvenuto sabato all’aeroporto Caselle di Torino in cui ha perso tragicamente la vita una bimba di 5 anni, ha notificato al pilota Oscar Del Dò, il Pony 4 della formazione, un avviso di garanzia.

Si tratta, come spiegato, di un atto indispensabile per procedere ad alcuni accertamenti tecnici irripetibili e non è legato ad accuse specifiche o attribuzioni di responsabilità. L’atto è stato notificato dai carabinieri. Per la tragedia, è stata aperta un’inchiesta per disastro aereo e omicidio colposo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il pilota friulano, originario di Martignacco, è sconvolto dall’accaduto: “Penso solo alla piccola Laura (Origliasso, la vittima, ndr)” avrebbe confidato ai suoi amici più stretti.

Stando alle prime ricostruzioni, l’aereo avrebbe preso fuoco, precipitando, poco dopo il decollo: l’ipotesi è quella del bird strike, ossia l’impatto con alcuni uccelli. Il pilota avrebbe portato il velivolo in posizione tale da non impattare con le case, ma non è riuscito ad evitare l’auto che in quel momento passava di lì e su cui viaggiavano anche il papà di Laura (dimesso dall’ospedale), la mamma e il fratellino (ancora ricoverati per le ustioni).