Gli incidenti nel pomeriggio Tolmezzo e Udine.

Pomeriggio di incidenti sulle strade del Friuli, dove si è registrato un duplice sinistro.

Il primo è accaduto alle porte di Tolmezzo dove il conducente di un’auto, per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato: per fortuna, nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo.

Il secondo incidente è successo a Udine. Qui, sempre per cause in corso di accertamento ma probabilmente per un malore, un automobilista è uscito di strada in viale Palmanova, finendo contro un palo.

In entrambe le circostanze sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

