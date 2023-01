Tre vini bianchi del Friuli tra i top del 2022

Tra i migliori vini bianchi al mondo, ce ne sono anche tre friulani: a incoronarli la rivista inglese Decanter, dopo una due giorni che ha stabilito la lista dei migliori assaggi dell’anno, firmata da tre giudici (Vincenzo Arnese, head sommelier al ristorante Alain Ducasse at The Dorchester di Londra, il Master of Wine Pedro Ballestero Torres e la wine writer Amanda Barnes).

Il prestigioso magazine, punto di riferimento della critica enologica anglosassone, ha scelto l’Amani Friulano 2021 di Marco Felluga (cantina di Gradisca d’Isonzo) come uno dei top wine del 2022, con il punteggio di 96 su 100. Accanto a questo, sono stati raccomandanti altri due prodotti della nostra terra: si tratta dell’Arbis Blanc 2019 di Borgo San Daniele (Cormons) e del Lis Friuli Isonzo 2017 di Lis Neris (San Lorenzo Isontino). Una nuova conferma internazionale della elevatissima qualità della produzione vinicola del Friuli Venezia Giulia.