Aumenti per la bolletta del gas

Il 2023 si era aperto con l’aumento della benzina e continua con quello del gas: per chi è ancora nel mercato tutelato, l’Arera ha registrato una crescita del 23,3 per cento sulla bolletta di dicembre rispetto a quella di novembre per la famiglia tipo.

L’aumento è stato calcolato in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese. Ed è anche “andata bene” grazie al nuovo sistema di calcolo: come spiega l’Autorità, infatti, per l’ultimo mese del 2022 che nelle prime settimane ha registrato quotazioni gas ancora particolarmente elevate (con punte di circa 135 euro alla megawattora) prima delle riduzioni di fine mese, il prezzo della materia prima per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è stato fissato in 116,6 euro alla megawattora, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto dicembre. Se l’Arera avesse utilizzato il vecchio metodo di aggiornamento (trimestrale ex-ante anziché mensile ex-post) durante tutto l’ultimo trimestre del 2022 il prezzo sarebbe stato di 240 euro alla megawattora.

Malgrado questi risparmi, tuttavia, in termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo da gennaio a dicembre 2022 è di circa 1.866 euro, +64,8 per cento rispetto al 2021.

Nel frattempo, però, il prezzo del gas è sceso a 75 euro alla megawattora: gli effetti di questa riduzione, se sarà confermata nel tempo, si vedrà solo nelle prossime bollette.