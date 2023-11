Le iniziative in Friuli per la Giornata contro la violenza sulle donne.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si carica quest’anno di particolare significato: la recente tragedia di Giulia, ammazzata a 22 anni dall’ex fidanzato, ha riportato il tema nell’attualità più stringente, al di là dei freddi numeri (dietro ognuno dei quali c’è però il racconto di una vita spezzata) e delle statistiche che raccontano una piaga sociale e che ogni anno fanno dire “Basta”.

A Udine, l’Università degli Studi e via Mercatovecchio saranno illuminati di rosso, per sensibilizzare sul fenomeno; a Lignano il Municipio e Terrazza a Mare mentre a Pordenone, i vigili del fuoco hanno dipinto di rosso due panchine della loro caserma, con una piccola targa “A tutte le donne vittime di violenza – I Vigili del Fuoco di Pordenone”. La panchina sarà esposta domani all’esterno dell’edificio, per richiamare l’attenzione degli studenti e di tutta la cittadinanza su questo tema.

Tra le varie iniziative, domani 25 novembre a Udine, alle 18, l’associazione Non una di meno ha organizzato un corteo che partirà dal Piazzale della Repubblica con arrivo in Piazza XX Settembre; all’interno della manifestazione ci sarà un Punto Viola mentre a fine corteo è stato predisposto un servizio di accompagnamento in stazione per chi non si sente sicura.

Sempre nel capoluogo friulano, la Cgil di Udine organizza il convegno (alle 9) “Contro ogni forma di violenza” nella sua sede di via Bassi. La giornata di domani coinvolgerà anche i più giovani con la matinée al Teatro Palamostre per lo spettacolo “Se non avessi più te” scritto e diretto da Manuel Buttus (Teatrino del Rifo), anche attore in scena con l’attrice Nicoletta Oscuro e con Matteo Sgobino (chitarra e voce).

Al Teatro S. Giorgio alle ore 19 ci sarà lo spettacolo Luisa, scritto e interpretato dall’attrice Bruna Braidotti mentre alle 21 il concerto-evento contro la violenza di genere Respect!, nato da un’idea di Ester Soramel.

A Lignano, qualcosa di rosso sarà indossato dai partecipanti alla camminata “A passo di donna” in programma sabato 25 novembre con partenza alle 15 dalla “panchina rossa”, realizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado come simbolo del contrasto alla violenza di genere, all’altezza della Terrazza a Mare. Il percorso della camminata interesserà il Lungomare Trieste, viale Venezia, Via Tolmezzo, via Udine, con rientro alla Terrazza a Mare per la condivisione di un the caldo preparato dagli Alpini del Gruppo di Lignano Sabbiadoro e per ascoltare le riflessioni proposte da ragazze e ragazzi del Centro Giovani. Lungo le vie interessate dal passaggio della camminata le vetrine di negozi e bar esporranno delle coccarde rosse.

Cividale del Friuli ha sostenuto la realizzazione di un murales contro la violenza sulle donne, al Centro Giovani. Domani, inoltre, alle 12.15 presso il balconcino sul Belvedere della città verrà deposto un fiore in memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza. L’ evento, attraverso l’impegno di un gruppo di motociclisti, metterà in contatto diverse comunità attraverso un “filo solidale” di collegamento tra Dignano e Remanzacco, Comuni tristemente testimoni di fatti di cronaca che hanno visto vittime le donne.