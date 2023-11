Barcis ricorda Giulia con una fiaccolata sul lungo lago

Fiaccolata al lago di Barcis per Giulia Cecchettin.

Un’iniziativa “nata dal basso”, da un sentimento che ha unito tutti i cittadini: sgomento, dolore e il desiderio che non si ripeta mai più: la comunità di Barcis ricorda con una fiaccolata Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni ammazzata dall’ex fidanzato il cui corpo è stato ritrovato proprio in un canalone vicino al lago.

L’appuntamento, organizzato dal Comune, da Voce Donna-Centro Antiviolenza e dalla Magnifica Comunità di Montagna delle Dolomiti friulane-Cavallo-Cansiglio, è in programma per domenica 26 novembre, con partenza dalla piazza lungolago alle 17.30. Nell’occasione, sarà anche attivata una raccolta fondi su base volontaria a favore del Centro Antiviolenza Voce Donna.

Un’iniziativa voluta per far sentire la vicinanza della comunità al padre, alla sorella, al fratello e ai parenti di Giulia colpiti dalla tragedia, perché, come ha scritto il coordinatore della Protezione civile locale, Mauro Bert “Tutta Barcis è vicina a te e alla tua famiglia. Siamo un piccolo paesino ma una grande famiglia“.