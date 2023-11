Rapina in un negozio di Carpacco di Dignano.

Rapina nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, in un negozio di Carpacco di Dignano: i ladri, scoperti, hanno aggredito la proprietaria 34enne per poi darsi alla fuga.

E’ accaduto all’Ipercasa di via Maseris: tre uomini a volto scoperto hanno infatti portato via materiale elettronico per circa 200 euro di valore; stavano uscendo senza pagare, ma sono stati beccati dalla donna, una cittadina cinese, che ha tentato di ostacolarli. Loro l’hanno quindi spintonata e sono fuggiti. I carabinieri di San Daniele cercano i tre malviventi (di cui due africani) per rapina impropria.