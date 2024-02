Jimmy Sax in Friuli per Sunset in the Castle.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, che hanno visto protagonisti tra gli altri Bob Sinclar e Benny Benassi, torna un evento entrato nel cuore del pubblico del Friuli Venezia Giulia e non solo, Sunset in the Castle – Degustando il FVG, happening che unisce il meglio della musica internazionale, la migliore gastronomia made in Friuli Venezia Giulia e una venue da sogno quale quella del Castello di Susans. Protagonista assoluto dell’edizione 2024, in programma domenica 2 giugno, (a partire dalle 17.00) sarà la star mondiale del sassofono, Jimmy Sax. Con il suo sound unico, che gli ha permesso di imporsi sui palcoscenici più esclusivi del globo, il musicista e performer emozionerà e farà ballare il pubblico del castello all’ora del tramonto.

L’evento.

Foto: Fabrice Gallina

Un evento che unisce musica, eleganza e grande gastronomia come da tradizione. Dalle 17.00 alle 21.00 il pubblico potrà infatti degustare i vini di quattro cantine del Friuli Venezia Giulia, abbinate a quattro proposte gastronomiche, il tutto incluso nel prezzo del biglietto. Nelle prossime settimane saranno svelati tutti i particolari della serata. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo il servizio di bus navetta gratuita dal parcheggio della Snaidero (consigliato). I biglietti per la quarta edizione di Sunset in the Castle – Degustando il FVG, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con PromoTurismo FVG e Castello di Susans, sono in vendita sui circuiti Ticketone e TicketSms.

Chi è Jimmy Sax.

Francese di origine, Jim Rolland – questo il suo vero nome di Jimmy Sax -, con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Le sonorità deep – house, funky ed electro sono solo una parte del repertorio che l’artista propone durante le sue performance, vive ed energiche come poche al mondo. Nel i suoi concerti il sax sembra diventare un’estensione del suo stesso corpo, con un suono capace di catturare il pubblico, portando chiunque lo ascolti a danzare in un raro quanto magico e frizzante ritmo tropicale.

Performer impareggiabile, vanta circa 1000 show negli ultimi 4 anni, nei quali ha toccato ogni latitudine e località di tendenza del globo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun, solo per citare le più note. Con più di 475000 followers e 150 milioni di views su Youtube è in assoluto un topic trender delle ricerche su web. La residenza all’esclusivo Nikki Beach di St. Tropez, St. Barth, Cannes e Toronto, sono solo alcuni highlights di una carriera che è appena agli albori. Nel suo palmares ci sono decine di parties esclusivi e privati per tanti VIP e personaggi famosi di tutto il mondo, quali celebrities, modelle, famiglie reali e moltissime star internazionali.Sunset in the Castle – Degustado il FVG è il grande evento di inizio estate che anticipa la 64° edizione del Festival di Majano, che vede già annunciati i concerto della rock band australiana Wolfmother (4 agosto) e delle star del celtic punk internazionale Flogging Molly (7 agosto).