Addio a Stefano Lerussi, storico gestore dello Sbarco dei Pirati

Stefano Lerussi aveva 57 anni

E’ scomparso a soli 57 anni Stefano Lerussi, storico gestore dello Sbarco dei Pirati a Udine, anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra gli abitanti della zona e chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo.

Per oltre due decenni, Lerussi ha regnato dietro il bancone dello Sbarco, un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della comunità locale. Nel 2017 poi, Lerussi ha dovuto dire addio al suo amato locale a causa di lavori di ristrutturazione, ma il suo spirito instancabile lo ha portato a reinventarsi nel settore dell’autotrasporto, lavorando per la ditta Chiarcosso.

Lascia dietro di sé un vuoto immenso la sua compagna Graziella, con cui ha condiviso gioie e fatiche allo Sbarco dei Pirati, dove lei gestiva la cucina, e anche i suoi fratelli Nives, Michele e Mariella, la mamma Emilia, oltre a numerosi parenti e amici che lo hanno amato e stimato nel corso degli anni. Il funerale di Stefano Lerussi sarà celebrato venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Passons.