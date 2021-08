I furti delle scorse ore tra Palazzolo e Gonars.

Ladri in azione nella Bassa Friulana. È accaduto nelle scorse ore in due comuni, dove i malviventi sono riusciti nel loro intento.

Nel primo caso, a Palazzolo dello Stella hanno trafugato monili in oro e denaro contante da un’abitazione, nella quale si erano introdotti dopo aver forzato un infisso sul retro, approfittando del fatto che la casa era vuota. Ai proprietari, una volta rientrati, non è rimasto altro che chiamare i carabinieri.

Un secondo colpo è stato messo a segno a Gonars nella giornata di ieri. In questo caso, i ladri hanno portato via 300 euro in contanti.

(Visited 300 times, 300 visits today)