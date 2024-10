I lavori sull’autostrada A4.

Dopo la stesa dell’asfalto drenante che ha consentito di aprire provvisoriamente a tre corsie il tratto tra Alvisopoli e Portogruaro dell’autostrada A4, si procederà nei prossimi giorni alla dipintura delle barriere di sicurezze in cemento. Si tratta di un’operazione che viene eseguita come atto finale del cantiere e quindi già avvenuta anche per gli altri lotti della terza corsia. Questo comporta, però, la parzializzazione delle carreggiate prima dell’assetto definitivo a tre corsie.

Si inizierà dalle barriere di sicurezza centrali. Per consentire l’attività da parte delle maestranze verrà attivato uno scambio di carreggiata in direzione Venezia (doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta non interessata alle lavorazioni) a partire dalle ore 02,00 di martedì 15 ottobre e per l’intera settimana. La modifica alla circolazione sarà per circa 4 chilometri, a partire dal chilometro 457 (all’altezza del cavalcavia di Teglio Fratta e poco prima l’area di servizio di Fratta Nord) fino al chilometro 452+800 (dopo il ponte sul fiume Lemene). A partire dalla settimana seguente – in base alle condizioni meteorologiche – lo scambio di carreggiata verrà attivato in direzione opposta. Infine si procederà alla sistemazione delle barriere laterali.

Pertanto i mezzi pesanti che viaggiano in direzione Venezia manterranno la circolazione a destra, mentre i mezzi leggeri potranno spostarsi sulla carreggiata opposta non interessata alle lavorazioni. In entrambe le carreggiate verranno mantenute le due corsie di marcia.