La chiusura dell’autostrada A23 tra Pontebba e Carnia.

In arrivo le chiusure notturne sulla A23 Udine-Tarvisio. Saranno necessarie per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia.

La misura scatterà nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 novembre, con orario 21-6, quando sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, sarà possibile percorrere la SS13 Pontebbana verso Udine e la SS52 Carnica e rientrare sulla A23 alla stazione di Carnia.

L’ulteriore chiusura scatterà nelle due notti consecutive di giovedì 4 e venerdì 5 novembre, sempre con orario 21-6, quando sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. In alternativa, si potrà dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana con rientro sulla A23 alla stazione di Pontebba.

