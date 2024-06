Lavori sulla linea Udine-Venezia, modifiche ai treni.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea Udine – Venezia: per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni per alcune notti nei mesi a venire a partire dal 9 giugno.

In particolare, a Udine verranno posti in opera i cavi di collegamento fra le apparecchiature di binario e di linea con il nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) in fase di realizzazione. L’attivazione, prevista per il 2025, consentirà l’aumento della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, il miglioramento della gestione della circolazione nel nodo di Udine e un ulteriore incremento degli standard di sicurezza. In linea, fra le stazioni di Udine e Pordenone, verranno eseguiti lavori di manutenzione e impermeabilizzazione di quattro ponti.

In particolare, il treno regionale 3866, Venezia Santa Lucia (23:01) – Udine (0:53) sarà cancellato; previsto servizio con corse bus fra Pordenone e Udine nei giorni 8 e 29 giugno, 24 e 31 agosto, 21 settembre, 2, 9 e 30 novembre e 7 dicembre 2024.

I treni regionali 3402, Venezia Santa Lucia (23:01) – Udine (0:53) e 3865, Udine (6:01) – Venezia Santa Lucia (7:59), saranno cancellati; previsto servizio con corse bus fra Pordenone e Udine nei giorni 9 e 30 giugno, 25 agosto, 1 e 22 settembre, 3 e 10 novembre, 1 e 8 dicembre 2024.

Ecco le modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Udine-Venezia Santa Lucia.