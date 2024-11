Lavori al Nodo di Portogruaro, chiuso per una notte un tratto di autostrada

Lavori in autostrada, al Nodo di Portogruaro.

Autostrade Alto Adriatico informa che, per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza e l’installazione di segnaletica verticale, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre verranno attuate alcune chiusure temporanee nel Nodo di Portogruaro, punto di incontro tra l’autostrada A4 e l’autostrada A28.

Le chiusure.

Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 22:00 di venerdì 29 novembre fino alle ore 5:00 di sabato 30 novembre. Nello specifico verranno chiuse la rampa che collega la A4 (provenienza Trieste) con la A28 (direzione Conegliano); la rampa che collega la A4 (provenienza Venezia) con la A28 (direzione Conegliano); e la rampa che collega la A28 (provenienza Conegliano/Portogruaro) con la A4 (direzione Trieste).

Le deviazioni.

Per effetto di tali limitazioni il traffico che transita sulla A4 (provenienza Trieste) e diretto sulla A28 dovrà uscire allo svincolo di Latisana e, utilizzando gli itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria segnalati da appositi cartelli gialli, rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro; il traffico che transita sulla A4 (provenienza Venezia) e diretto sulla A28 dovrà uscire a San Stino di Livenza e rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro; il traffico che transita sulla A28 (provenienza Conegliano) e diretto sulla A4 direzione Trieste dovrà uscire a Portogruaro e rientrare sulla A4 allo svincolo di Latisana. Nessun problema per chi transita sulla A28 ed è diretto sulla A4 in direzione Venezia.