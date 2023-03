Sospensione della fornitura dell’acqua e cali di pressione.

Il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (Cafc) avvia in questi giorni un importante intervento di manutenzione alla condotta adduttrice del Friuli centrale, lavoro che comporterà la momentanea interruzione della fornitura d’acqua e cali di pressione in diversi Comuni.

Mercoledì 29 marzo, dalle 8.30 alle 19, sarà interrotta l’erogazione idrica in tutto il comune di Ragogna, nelle frazioni di Carpacco e Vidulis in comune di Dignano, nella frazione di Villanova e in località Picaron in comune di San Daniele del Friuli, nelle frazioni di Rodeano Alto e Giavons in comune di Rive d’Arcano e nella frazione di Maseris e nella Z.I. Sant’Andrea in comune di Coseano. Potranno verificarsi cali di pressione o momentanee interruzioni del servizio anche a Pozzuolo del Friuli e nella frazione di Sammardenchia, nonché a San Daniele del Friuli.

Il 30 e il 31 marzo, invece, ci sarà la manutenzione straordinaria del Pozzo di Lauzacco, di conseguenza giovedì e venerdì, nel territorio comunale di Santa Maria la Longa (ad eccezione della frazione di Mereto di Capitolo) si verificherà un abbassamento della pressione nella rete di distribuzione idrica e momentanee interruzioni di servizio. Per limitare i disagi e ridurre i tempi di interruzione del servizio, il Cafc invita gli utenti ad un uso oculato dell’acqua.