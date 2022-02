I lavori sulle strade della Riviera friulana.

Ristrutturazione delle barriere di sicurezza del sovrappasso statale 14 di San Giorgio di Nogaro, rifacimento degli appoggi del ponte che collega Lignano a Latisana, realizzazione di una rotatoria a San Giorgio di Nogaro. Sono alcuni degli interventi dall’Ente di decentramento regionale (Edr) di Udine per la Riviera Friulana. Ad illustrarli è stato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, nel corso dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Belgrado con i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Latisana, Carlino, Lignano Sabbiadoro, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor e Ronchis.



Nell’occasione è stato affrontato anche che il tema delle piste ciclabili e della loro manutenzione. A tal riguardo i sindaci sono stati informati che è in via di sottoscrizione una convenzione tra la Regione e Fvg Strade. In questo contesto sarà possibile che Fvg Strade deleghi agli stessi Comuni gli interventi. “Scopo di questa riunione – ha aggiunto l’assessore – è anche recepire i contributi degli enti locali per selezionare gli interventi prioritari e anche verificare che non ci siano lavori di pubblica utilità da eseguire, i quali avrebbero una prevalenza rispetto agli altri”.

Nel dettaglio degli interventi sono compresi la ristrutturazione delle barriere di sicurezza del sovrappasso statale 14 di San Giorgio di Nogaro (600mila euro); il rifacimento degli appoggi del ponte che collega Lignano a Latisana (400mila euro); la realizzazione di una rotatoria a San Giorgio di Nogaro (800mila euro); il restringimento della strada provinciale 56 a Precenicco (80mila).

